Frank Sinatra: arriva la serie tv dedicata alla sua vita

Frank Sinatra è stato un grande artista e, va detto, ha anche avuto una vita straordinaria, davvero da film, tra grandi amori e grandi successi (ben 3 gli Oscar vinti). Adesso, a raccontare la sua esistenza, sarà una serie televisiva che è entrata in lavorazione.

Il progetto di una serie tv sul leggendario "The Voice" era molto piaciuto a Martin Scorsese, che però non è riuscito nell'impresa. Adesso è la volta del regista Bill Condon ("La bella e la bestia"), con l'appoggio della figlia di Sinatra, Tina. La serie potrà avvalersi delle canzono originali dell'artista.

Grande musica, dunque, e grandi avventure: la vita di Sinatra fu infatti costellata da passioni con celebrità come Ava Gardner (per amor suo Sinatra tentò il suicidio), Mia Farrow, Judy Garland, Lauren Bacall, Marilyn Monroe, Angie Dickinson. E anche i lati oscuri saranno esplorati. Dalla fuga dei suoi genitori, originari di Palagonia in Sicilia, pare a causa di quello che ai tempi era chiamato delitto d'onore, alle indagini dell'FBI sull'artista, circa suoi potenziali rapporti con la mafia italo-americana.

Insomma, il materiale per una serie ricca di colpi di scena sembra non mancare...

(Foto Getty Images)