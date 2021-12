Elisa annuncia il nuovo album

Elisa è di ritorno con un nuovo album. Il titolo è "Ritorno al futuro / Back to the future" e la data di pubblicazione è il 2022, dopo il Festival di Sanremo, ovvero il 18 febbraio.

L'ultimo disco di Elisa, "Diari aperti", era uscito tre anni e mezzo fa.

"Ritorno al futuro / Back to the future" contiene canzoni in italiano e in inglese. Sono state rivelate anche le due copertine del disco.

L'album è stato anticipato dal singolo "Seta". Per questo progetto, Elisa ha collaborato con Dardust, Franco126, Michelangelo, Mace e Venerus.