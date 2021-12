Gianna Nannini e Francesco DeGregori: il primo duetto insieme

Gianna Nannini e Francesco De Gregori hanno duettato insieme per la prima volta e la scelta, per questa collaborazione, è caduta su una meravigliosa canzone, "Diamante", con testo di Francesco De Gregori e musica di Zucchero.

La Nannini ha spiegato come è nata la collaborazione con De Gregori: "Era da tempo che io e Francesco pensavamo di fare un progetto insieme, poi è arrivata questa versione di 'Diamante' al pianoforte che ha cominciato a prendere forma durante il mio tour estivo e ho deciso di inciderla. Cantare un brano di De Gregori è sempre un’emozione, nei suoi testi c’è già tutto bisogna solo lasciare che la voce dipinga la canzone. 'Diamante' mi ricorda il profumo e il paesaggio dell’infanzia, ma la trovo anche molto attuale quando canto “nuove distanze ci riavvicineranno”.

Francesco De Gregori aveva scritto per la Nannini “Ninna nera” contenuto nell’album “Dispetto”. E Gianna aveva reso omaggio al musicista interpretando la sua “La donna cannone” per il progetto I Love My Radio.

Ecco il video di "Diamante":