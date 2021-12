Madonna e la figlia Lourdes sembrano gemelle

Tale madre, tale figlia... mai modo di dire fu più autentico. Almeno nel caso di Madonna e della sua primogenita, Lourdes Leon.

Guardatele insieme infatti in questa foto. Medesimi capelli lunghissimi e lisci (platino per la madre, rosso per la figlia), medesimo abbigliamento a dir poco provocante. Sembrano davvero sorelle, anche se Madonna ha 63 anni e Lourdes 25.

Ultimamente Madonna è stata protagonista delle cronache per una disputa con 50 Cent a causa di una serie di sue immagini sexy postate su Instagram. 50 Cent ha commentato con queste parole gli scatti. "Che cosa pazzesca. Questa è Madonna sotto il letto che cerca di fare come una vergine a 63 anni. Impazzisce se non alza il suo vecchio cu***".

Madonna ha risposto per le rime, pubblicando una foto in cui è proprio con 50: "Ecco 50 Cent che finge di essere mio amico. Immagino che la tua nuova carriera sia attirare l'attenzione cercando di insultare gli altri: la scelta meno elevata che potessi fare come artista o adulto. Sei solo geloso di non essere bello come me o di non poterti divertire così tanto quando avrai la mia età".

Puntuali sono arrivate le scuse di 50 Cent: "Mi dispiace, non avevo intenzione di ferire i tuoi sentimenti. Non ne traggo beneficio, in ogni caso. Ho detto quello che pensavo quando ho visto la foto, spero che accetterai le mie scuse".

Madonna ha risposto anche alle scuse: "Hai cercato di umiliarmi. Le tue scuse sono false. Non sono valide se non sai di cosa ti stai scusando. Quello di cui dovresti scusarti sono tue osservazioni misogine, sessiste e discriminatorie sull’età. Non l'ho presa sul personale, perché non vieni da un luogo illuminato. Dici non trarne beneficio ma stai mentendo, i social media servono a vendere i nostri prodotti. Voglio solo dirti che ti perdono. Spero che un giorno ti sveglierai e vedrai tutto sotto un punto di vista diverso. Ti auguro tutto il meglio".

(Foto Getty Images)