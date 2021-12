Magico, emozionante, di gran classe: il concerto di Natale di Radio Monte Carlo

E' il nostro regalo di Buone Feste. Creato e selezionato appositamente per voi ascoltatori, con cura e amore, e con gli ingredienti che da sempre caratterizzano Radio Monte Carlo: grande musica e sonorità eleganti e sofisticate.

E' il nostro Concerto di Natale, in onda il 25 dicembre alle 20.00, in diretta dalla Sala Concerti di Radio Monte Carlo, per farvi vivere tutta la magia e l'atmosfera speciale che questa festività richiede.

Rosaria Renna e Nick The Nightfly conducono questa emozionante serata musicale, un'alchimia ammaliante di grandi classici delle feste e vibranti interpretazioni gospel. Alla serata prende parte infatti lo straordinario Italian Gospel Choir (il coro nazionale, guidato dal presidente Francesco Zarbano e dal direttore Alessandro Pozzetto, che rappresenta l’Italia nella musica gospel e che ha ricevuto ben 2 Medaglie di Rappresentanza dal Presidente della Repubblica). Calcano il palco della nostra Sala Concerti ben 25 componenti del Coro, 20 coristi, 2 cantanti e 3 musicisti.

E da subito, l'incanto del Natale si sprigiona e ci coinvolge in un clima di sognante felicità.

Vi aspettiamo. Buon ascolto e Buone Feste da tutti noi.