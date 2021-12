La canzone rivelazione del 2021: di quale si tratta

Il 2021 è stato un anno ricco di musica, canzoni, debutti di nuovi artisti e riconferma di grandi voci. Adesso, alla fine di questi dodici mesi, è ora di tirare le somme. E scoprire quale sia stata la canzone rivelazione dell'anno.

Lo abbiamo chiesto ai nostri speaker. Ecco le loro risposte.

Matilde Amato

La mia canzone rivelazione di questo 2021 è arrivata quasi alla fine dell’anno, in corner, proprio come le sorprese più belle e inaspettate. Ed è Colibrì di Cesare Cremonini. Un meraviglioso volo di 4 minuti che sa di libertà e che, grazie alla perfetta fusione tra testo poetico e melodia raffinata, sa trasportarmi altrove, verso un futuro pieno di speranza e bellezza. Un viaggio emozionante ad ogni ascolto!

Monica Sala

Musica Leggerissima, di Colapesce & Dimartino, è la mia canzone del 2021. Interpreta al meglio la voglia di tutti noi di leggerezza e spensieratezza senza essere banale, anzi il testo è profondo e fa riflettere su ciò che abbiamo perso e non sapevamo di avere: la libertà di divertirci. E la musica accompagna sempre i momenti di grande rinascita!

Andro Merkù

Forse definirla canzone “rivelazione” non è calzante visto che si tratta di un omaggio al grande Cole Porter, ma Love For Sale interpretata da Lady Gaga e Tony Bennett (come del resto tutto l’album a cui il brano dà il nome) è un piccolo bijoux dell’annata che sta per salutarci. Insomma, “musica di gran classe”!

Rosaria Renna

Anche se ho amato molte canzoni quest'anno, non ho dubbi su quella che mi ha emozionato di più: è Leave The Door Open del super duo Silk Sonic, Bruno Mars e Anderson Paak. Un autentico gioiello funky ispirato alle sonorità anni 70, ma assolutamente contemporaneo. È una canzone magica: basta ascoltarla per sentirsi incontenibilmente felici e avere voglia di ballare!

Isabella Eleodori

La mia canzone del 2021 è Love Again di Dua Lipa, uscita poco prima dell'estate e quindi perfetta per la stagione delle vacanze e dell'amore. Rotonda, ritmata, con il sample di un brano culto degli anni 90, Your woman, di White Town. Parla di un nuovo, insperato innamoramento, felice e corrisposto. Meglio di così...

Alberto Davoli

E' Kiss Me More di Doja Cat, un racconto quasi fantascientifico che raccoglie tutti i codici narrativi della sensualità e della figura femminile come istigatrice del peccato. Farlo nel 2021 è stato sogno e azzardo insieme!

Maurizio DiMaggio

Mi ha colpito Zak Abel e la sua Why Can't We Get Along. Un brano essenziale, realizzato con pochi strumenti e una bella voce, che ha un mood ideale per regalare leggerezza alla radio. E’ New Soul, dà emozione, e fa sognare. Il testo è leggero solo all’apparenza: parla di concordia e di inclusione con la domanda del titolo “Perché non possiamo andare d’accordo?”. E poi una canzone che comincia con: “Che bella giornata, Bill Withers alla radio…” sembra fatta apposta per Radio Monte Carlo!

Nick The Nightfly

La mia canzone rivelazione del 2021 è Dancing Away In Tears di Yola. Un modo nuovo di fare musica soul, con una ricerca di un sound nuovo e originale. Ce l'ha regalata questa cantautrice di origine inglese, Yola, che ha lottato per arrivare al successo. Con il suo produttore Dan Auerbach degli Black Keys ci hanno dato questo brano elegante, melodico, con un testo malinconico, che racconta la fine di una storia d'amore. Eentrambi sono d'accordo che il rapporto non funziona, ma le lacrime scendono ugualmente: è un modern soul pop, elegante e originale, perfetto per le notti di Monte Carlo Nights .

Stefano Gallarini

La rivelazione del 2021, secondo me, non è una canzone in particolare, ma tutto il progetto Silk Sonic (Bruno Mars e Anderson Paak). Ogni traccia di quell'album (da Leave The Door Open a Smoking Out The Window o Fly As Me o Skate) sono un'eleganza di suoni e un piacere per qualunque anima musicale. Strepitosi anche i video che accompagnano quasi ogni traccia dell'album.

Erina Martelli

La mia canzone del 2021 è Musica leggerissima di Colapesce e Di Martino, perché è stata il simbolo di quanto l’arte e l’intrattenimento siano essenziali per la vita di tutti noi, specie in tempi difficili. Per quanto mi riguarda, questo è soprattutto vero per la musica e per le canzoni… che sembrano leggerissime e invece ci arrivano dritte al cuore.

Roberta De Matthaeis

Per me la canzone rivelazione del 2021 è stata Leave The Door Open, per il suo sapore vintage, l’incontro di voci magiche e senza tempo di Bruno Mars e Anderson Paak (Silk Sonic). Una nuova collaborazione statunitense che sa infondere il bisogno d’amore e del romanticismo “come una volta “, dei quali ora tutti abbiamo urgente bisogno .

Giancarlo Cattaneo

Per me l’album di Bruno Mars e Anderson Paak e, in particolare, Smokin Out The Window perché ha il sapore del philly sound e della Motown e ricrea il suono degli anni 70 a me molto cari.