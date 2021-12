Vasco Rossi e Senza parole, uno dei dischi più ricercati dai collezionisti

Tra i dischi di Vasco Rossi, uno dei più ricercati dai collezionisti è "Senza parole", pubblicato nel 1994 e distribuito come allegato alla rivista "Il Blasco", un magazine destinato ai soli iscritti al fan club e stampato in appena 5000 copie.

I fan ricevettero il cd in una custodia di cartoncino e oggi quell'esemplare può valere anche 400 euro se in buone condizioni. La canzone fu poi incisa su un album ufficiale solo nel 2002, in "Tracks".