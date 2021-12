Dionne Warwick buon compleanno!

Dionne Warwick è nata il 12 dicembre 1940 e fa parte di una vera famiglia di grandi artiste. E' infatti nipote di Cissy Houston, la grande cantante gospel madre di Whitney Houston, di cui dunque è cugina. La sorella di Dionne è poi la cantante Dee Dee Warwick.

Nel corso della sua carriera, Dionne Warwick ha vinto 7 Grammy Award (di cui uno alla carriera). Tra i suoi successi, ci sono canzoni come "Do You Know the Way to San Josè", "What the World Needs Now Is Love", "Alfie", "Don't Make Me Over", "I'll Never Fall in Love Again".

In tanti poi la amao e la ricordano per la canzone "That's What Friends Are For".

Dionne Warwick è stata ammessa alla Rhythm and Blues Music Hall of Fame nel 2016. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Ha anche recitato nel film "Slaves" e condotto il programma televisivo statunitense "Solid Gold".

(Foto Getty Images)