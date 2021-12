Marco Mengoni ospite di Radio Monte Carlo

Oggi alle 15.00 Marco Mengoni è ospite di Happy Together per raccontarsi ai microfoni di Isabella e Alberto.

L'artista presenta il suo nuovo album "Materia (Terra)", inizio di un nuovo progetto. Si tratta di un percorso in tre album in cui Mengoni racconta tre anime differenti e complementari e in cui unisce le sue origini, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.



"Materia (Terra)" affronta le radici dell'artista, quel passato che lo ha reso la persona che è oggi, il percorso del cantautore. Ma è anche una riflessione sulla necessità di prendersi il proprio tempo, sulla lentezza e sulla pazienza, sul vivere le emozioni a pieno, con onestà e senza paure.

L'album è composto da 11 brani che riflettono la matrice sonora soul, blues e gospel di Mengoni, generi musicali a cui il cantautore ha sempre guardato lungo il suo percorso di ricerca.

(foto A. Beamud Cortes)