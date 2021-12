Lenny Kravitz e la dolcissima dedica per il compleanno della figlia Zoe

“Ti amo infinitamente”. È con queste parole che Lenny Kravitz augura un buon compleanno alla figlia Zoë, che compie trentatré anni. Un amore infinito che si coglie benissimo nello scatto pubblicato su Instagram, una foto in riva al mare con lei bambina alle prese con un castello di sabbia… e la promessa: “Abbiamo ancora tanti castelli da costruire insieme”.

Un rapporto strettissimo lega papà e figlia Kravitz, come ha raccontato il cantante nella sua autobiografia “Let Love Rule” uscita nel 2020. Lenny, quando parla di Zoë, dice sempre: “Siamo molto uniti, parliamo di tutto e ci comprendiamo su tutto”.

Di recente a People ha spiegato: “Il nostro rapporto mi ricorda moltissimo quello che aveva mia madre (Roxie Rokers, la Helen Willis del telefilm I Jefferson) con mio nonno: era indissolubile, erano sempre la priorità l’uno per l’altro. Quando ero ragazzo mi sembrava ridicolo, ma ora che sono padre mi rendo conto di quanto quel rapporto fosse speciale e sono felice di essere riuscito a portare a quel livello altissimo il legame con mia figlia”.

E nonostante il divorzio dalla madre di Zoë, Lisa Bonet, l'indimenticabile Denise di I Robinson, anche per il bene della figlia ha cercato (e ci è riuscito!) di mantenere sempre un ottimo rapporto con la ex: “È essenziale, quando hai un figlio continuare a volersi bene e a starsi vicini anche se la situazione è cambiata. Essere genitori richiede tempo, fatica e dedizione e lo richiede a entrambi, non solo a uno dei due”.