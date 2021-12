Ben Affleck su Jennifer Lopez: "Voglio essere un bravo marito"

Ben Affleck è pronto per chiedere a Jennifer Lopez di sposarlo (di nuovo)?

L'attore e la cantante sono tornati insieme dopo vent'anni, diventando una delle coppie più chiacchierate del 2020. E le cose tra loro sembrano andare alla grande.

Nonostante i due non abbiano rilasciato molte dichiarazioni sul loro ritorno di fiamma, Ben Affleck ha parlato di Jennifer Lopez durante la sua prima intervista dopo molto tempo. Infatti, intervistato da WSJ. Magazine, l'attore ha raccontato quale tipo di uomo vuole essere, sia nella sua vita privata sia in quella lavorativa.

Affleck ha spiegato di aver avuto per anni "una paura che mi ha spinto ad avere una forte etica del lavoro", per poi capire di doversi concentrare di più sulla famiglia e i figli: Violet, 16 anni, Seraphina, 12, e Samuel, 9. "Solo negli ultimi quattro anni sono riuscito a non essere così terrorizzato dall'essere qualcuno, perché ora riconosco che non morirò se mai dovessi smettere di lavorare" ha raccontato.

"La cosa più importante per me ora è essere un buon padre. La seconda cosa più importante è essere un brav'uomo. E una brava persona" e poi, parlando anche di JLO: "E, perché no, mi piacerebbe anche essere un bravo marito. O almeno lo spero."

Ben Affleck è davvero innamorato della cantante, tanto che ha dichiarato: "è decisamente bella per me. Sono stato molto fortunato nella mia vita in quanto ho beneficiato di molte seconde possibilità e sono consapevole che altre persone non hanno nemmeno mai avuto delle vere prime possibilità."

E proprio sulle seconde possibilità: "Ho avuto una seconda possibilità nella mia carriera. Ho avuto una seconda possibilità come essere umano. E non potrei essere più felice e grato di così."