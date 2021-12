Elton John racconta come è nato The Lockdown Session: il video!

Elton John sta entusiasmando tutti i fan con il suo nuovo album "The Lockdown Sessions", il progetto che lo vede collaborare con colleghi come Dua Lipa, Miley Cyrus, Eddie Vedder. Adesso sir Elton ha anche deciso di rivelare come è nato il disco, con un intero documentario.

Il lungometraggio si intitola “Inside the lockdown sessions” ed Elton lo ha annunciato sui suoi social con queste parole: "Sorpresa! Giusto in tempo per le feste, vi porto ‘Inside the lockdown sessions' Guarda mentre approfondisco la realizzazione del mio ultimo album con tutti i miei collaboratori”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elton John (@eltonjohn)

Elton aveva parlato dell'album come un “disco di relazioni e di amicizie... Sono nate molte amicizie grazie a questo disco, da cui sono emerse molta magia e molta felicità: mi è piaciuto tanto farlo”.

L'artista ha anche realizzato con Ed Sheeran il singolo natalizio “Merry Christmas”. Il 4 giugno 2022 Elton è atteso a Milano, allo stadio San Siro, per l'unica tappa italiana di “Elton John Farewell Yellow Brick Road - The Final Tour”, ultimo show della sua carriera.

(Foto Getty Images)