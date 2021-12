Canzoni malinconiche: ecco perché le amiamo così tanto

Recenti ricerche hanno dimostrato che, quando ascoltiamo una melodia triste, si attivano esperienze di tre diversi tipi. C'è chi avverte una sensazione di perdita e dolore (e quindi non apprezza il genere); chi sviluppa uno struggimento simile alla malinconia e chi, infine, dice di provare un senso di commozione.

Quest' ultima esperienza talvolta è chiamata kama muta, un termine sanscrito che significa "commosso dall’amore". Commuoversi può implicare la comparsa di brividi, pelle d’oca, una marea di emozioni (comprese quelle romantiche), calore nel petto ed euforia.

Di solito la tristezza è un sentimento che cerchiamo di evitare, eppure, invece di trovare deprimente e sgradevole ascoltare un brano nostalgico, questo attrae, e, in alcuni casi, conforta, consola e incoraggia, come accade alle canzoni di "30", l'ultimo album di Adele. Del resto la cantautrice britannica deve buona parte del successo a canzoni con vena triste, romantica, per sua stessa ammissione: "So di avere una grande canzone quando mi fa piangere. È nel momento in cui mi scendono le lacrime che capisco che c'è qualcosa di buono. La sto registrando e devo fermarmi perché mi commuovo. Lì ho bisogno di tempo per riprendermi", rivelava nel 2015.

I suoi brani pop scatenano emozioni nel mondo intero, il diritto a immalinconirsi un po', pensando a un amore perduto. Adele nelle sue canzoni parla di esperienze difficili e ci aiuta a farcene una ragione. Secondo gli esperti, la tristezza simulata ci permette di sperimentare e di apprendere. Possiamo migliorare la nostra empatia, imparare a vedere meglio le cose dal punto di vista degli altri e provare a reagire, in modo da essere un po’ più preparati quando ci ritroveremo ad affrontare un momento difficile nella nostra vita.

E' stata anche stilata una classifica delle canzoni più tristi degli ultimi trent'anni, in cui compare ancora Adele con "Someone Like You". Ma ci sono anche Giorgia e la sua "Gocce di memoria", le "Sere nere" di Tiziano Ferro o Ed Sheeran con "Give Me Love", solo per citarne alcune.

