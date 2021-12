Caterina Caselli ospite di Radio Monte Carlo

Oggi alle 11.00 Caterina Caselli è ospite di Due Come Noi per raccontarsi ai microfoni di Rosaria e Max.

Artista, discografica, imprenditrice, Caterina Caselli, personaggio chiave della nostra scena musicale, racconterà in diretta i suoi nuovi progetti. Il primo è la raccolta "100 minuti per te", che racchiude i suoi più grandi successi, come “Nessuno mi può giudicare”, “Perdono”, “Insieme a te non ci sto più”.

Non solo musicista, naturalmente: la Caselli, con la sua casa discografica, ha portato la musica italiana nel mondo, lanciando artisti come Andrea Bocelli, Elisa, Negramaro, Paolo Conte.

Il secondo progetto che vede la Caselli protagonista è il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma, "Caterina Caselli - Una vita, cento vite" di Renato de Maria. Il lungometraggio racconta la passione per la musica della Caselli, che su questa vocazione ha costruito un'intera vita e la sua figura di artista e donna coraggiosa e controcorrente. Tra aneddoti, testimonianze e la partecipazione straordinaria di Paolo Conte e Francesco Guccini.