Calendario Pirelli: finalmente è stato svelato

The Cal 2022 è stato svelato. Il calendario per antonomasia, dopo un anno di pausa per l'emergenza sanitaria, torna per i 150 anni di Pirelli. E lo fa con un concept che rende direttamente omaggio ai musicisti che si sono fermati in questo periodo.

Il fotografo è d'eccezione: Bryan Adams, che ha anche composto un omonimo brano che sarà inserito nel prossimo album.

Cher e Iggy Pop tutto dipinto di argento e poi ancora Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Saweetie, Kali Uchis, la chitarrista St. Vincent (suo lo scatto di cover con il plesso sulla lingua), gli emergenti Grimes (ex di Elon Musk) e Bohan Phoenix, il rapper di origini cinesi, sono i protagonisti del calendario, che si apre con un mese dedicato alla città di Los Angeles e si chiude con autoritratti dello stesso Bryan Adams.

Il musicista canadese ha deciso di immortalare i musicisti a Los Angeles, principalmente all'hotel Chateau Marmont, e a Capri, hotel La Scalinatella, scandendo la vita degli artisti in tour: dalla partenza, alla preparazione in studio, dal camerino, al backstage, all'ingresso dal retro di un hotel per riposare, alla partenza per la prossima tappa.

E a proposito della cover con St.Vincent: «È l’ultima foto che abbiamo scattato. C’è voluto solo un quarto d’ora. Avevo questo plettro in tasca da qualche giorno…». Bryan dice: «non so spiegare il perché, ma credo che questa cover rimarrà tra quelle iconiche di Pirelli».

(Foto Getty Images)