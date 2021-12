A Radio Monte Carlo il Natale arriva prima: con tanta grande musica!

A Radio Monte Carlo... il Natale arriva prima.

A partire dal 1 dicembre infatti è di scena la grande musica, con gli album più belli che ci hanno fatto compagnia in questi mesi. E ascoltando attentamente la nostra emittente, potreste essere allietati da alcune entusiasmanti sorprese...

Si tratta di alcuni dischi che sono stati davvero molto attesi: come "30", firmato Adele, che i fan hanno aspettato per anni. O come la nuova avventura canora di Lady Gaga e Tony Bennett, tornati a incantarci con i loro duetti in "Love for Sale".

Ci sono anche i grandi ritorni di star amatissime: da Sting ("The Bridge") a Elton John ("The Lockdown Sessions"), da Vasco Rossi ("Siamo qui") ai Coldplay ("Music Of The Spheres"), da Ed Sheeran ("Equals") a Zucchero ("Discover"), con i loro nuovi, imperdibili album.

Non mancano poi progetti speciali, per veri, raffinati intenditori. Come "Billy Joel - The Vinyl Collection, Vol. 1", una raccolta definitiva di 9 lp che racconta l'evoluzione di Billy Joel dagli inizi agli anni 70, con i primi sei album in studio da solista, il primo album dal vivo ("Songs in the Attic") e la pubblicazione esclusiva di "Live at The Great American Music Hall - 1975".

O anche "The Beatles Let It Be Special Edition", con nuovi mix stereo, 5.1 surround e Dolby Atmos, arricchite con registrazioni di sessioni prove e jam in studio inedite e l'album inedito "Get Back".

Per non parlare di "Buena Vista Social Club", il cofanetto dedicato al 25° anniversario della straordinaria band cubana che diede vita nel 1996 all'album omonimo, con il disco originale rimasterizzato, 5 bonus track dalla sessione di registrazione originale e 20 pagine di booklet.

In tema di anniversari, non si possono non citare gli album di Jamiroquai "Travelling Without Moving", nell'edizione "25° anniversary", in doppio vinile giallo da 180g con una nuova copertina e note scritte dal frontman Jay Kay, e "Rosso Relativo – Anniversary edition" di Tiziano Ferro (con la riedizione dell’album italiano, la sua versione spagnola Rojo Relativo e le versioni internazionali dei brani di maggior successo dell’album, un singolare out-take della sua primissima incisione e alcuni remix) per celebrare i 20 anni dall'uscita del disco che gli diede fama e fortuna.

Oltre all'edizione speciale in picture disc per il quindicesimo anniversario dall'uscita di un disco amatissimo e di potente bellezza: "Back to Black", della grande Amy Winehouse.

Tra le novità da poco uscite, i nuovi album di Carmen Consoli ("Volevo fare la rockstar"), Marco Mengoni ("Materia (Terra)"), Tiromancino ("Ho cambiato tante case") e la sorpresa internazionale Silk Sonic ("An Evening With Silk Sonic"), il folgorante duo formato da Bruno Mars e Anderson .Paak.

Non mancano le gemme da collezione, per ricordare grandi artisti che purtroppo ci hanno lasciato: "One Wish -The Holiday Album" di Whitney Houston, il disco di canzoni natalizie della grande interprete statunitense; "Welcome 2 America”, l'album inedito dal caveau di Prince, registrato nel 2010 e rimasto conservato negli archivi dello studio del musicista; il cofanetto in edizione limitata di "La grande madre", ultimo lavoro in studio di Pino Daniele.

Per finire, 3 chicche: "Swing With Sting", l'album omaggio del nostro Nick The Nightfly a Sting; "Reprise", il disco con le canzoni più celebri di Moby ri-arrangiate per orchestra classica; e "I Dream Of Christmas", il primo album natalizio della dolcissima Norah Jones.