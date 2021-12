Sinéad O' Connor: un'artista tra le polemiche

Sinéad O'Connor (il nome per intero è Sinéad Marie Bernadette O'Connor) è nata a Dublino l'8 dicembre 1966. Oltre al suo innegabile talento vocale, a renderla celebre sono state alcune sue posizioni controverse e un look caratterizzato dai capelli rasati a zero.

Il suo primo album è "The Lion and the Cobra", che entusiasma subito pubblico e critica. Nel disco è presente anche Enya, che canta in gaelico alcuni passi della Bibbia (la canzone è "Never Get Old". A renderla per sempre celebre è poi la sua interpretazione della canzone di Prince "Nothing Compares 2 U", del 1990, contenuta nell'album "I Do Not Want What I Haven't Got" (7 milioni di copie vendute nel mondo).

La prima polemica è invece quella del 1992 quando, durante il programma televisivo statunitense Saturday Night Live cambia le parole della canzone "War" di Bob Marley, che stava eseguendo, per attaccare il clero americano, che stava vivendo il grande scandalo delle accuse di pedofilia. Appena finita l'esibizione, la O'Connor strappa anche una foto dell'allora papa, Giovanni Paolo II. La polemica che ne segue è enorme.

Alla fine degli Anni Novanta Sinéad è ordinata prete, con il nome di Madre Bernadette Mary, da un movimento cattolico indipendente. Nel 2013 dedica la canzone "I Am Stretched on Your Grave" a papa Giovanni Paolo I, di cui aveva ricevuto in dono un ritaglio dell'abito dal il Direttore del Museo dei Papi di Padova.

Nel 2018 Sinéad si converte all'Islam con il nome di Shuhada' Davitt.

Negli anni, l'artista ha fatto temere per la sua stessa vita, dopo aver pubblicato dei post Facebook in cui sembrava minacciare un immediato suicidio.

Due curiosità: la prima riguarda il fratello Joseph, che è un celebre scrittore ("Cowboys and Indians", "Star of the Sea", "Il gruppo"). La seconda, Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers ha avuto una relazione con lei e le ha dedicato la canzone "I Could Have Lied" (dall'album "Blood Sugar Sex Magik").

(Foto Getty Images)