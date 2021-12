Roy Orbison: l'omaggio

Roy Kelton Orbison ci lasciò il 6 dicembre 1988.

L'artista, che era nato a Vernon, in Texas, il 23 aprile 1936, era autore di celebri canzoni come "Only the Lonely", "You Got It", "Oh, Pretty Woman", "It's Over".

Assai noto negli Anni Sessanta, Orbison suonò in varie tournée coi Beatles in Europa nel 1963, con i Beach Boys negli Stati Uniti nel 1964 e con i Rolling Stones in Australia nel 1965. Tra i suoi amici, John Lennon e George Harrison (che poi lo volle nella sua band dei Traveling Wilburys).

L'artista tornò a essere amato negli Anni Ottanta, dopo un periodo in cui non aveva più incontrato i gusti del pubblico, grazie alle colonne sonore di film celebri, in cui erano inserite le sue canzoni. "Oh Pretty Woman" fu infatti utilizzata per "Pretty Woman", di Garry Marshall, con Richard Gere e Julia Roberts, e "In Dreams" per "Velluto Blu" di David Lynch.

