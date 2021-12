Nelly Furtado buon compleanno

Nelly Kim Furtado è nata in Canada, a Victoria, il 2 dicembre 1978.

Ha debuttato con l'album "Whoa, Nelly!" nel 2000. Il disco è sttao un enorme successo di pubblico e critica grazie anche alle due poderose hit che conteneva, "I'm Like a Bird" e "Turn Off the Light". La prima canzone ha anche vinto il Grammy Award per la Migliore Performance Vocale Pop Femminile.

Nelly Furtado ha vinto anche un Latin Grammy Award, un Brit Award, un MTV Europe Music Award ed un Billboard Music Award.

Grande successo anche per il terzo album dell'artista "Loose", del 2006: 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo e singoli come "Promiscuous", "Maneater", "Say It Right", "All Good Things (Come to an End)"

Nelly Furtado è stata insignita del titolo di Comandante dell'Ordine del Principe Enrico il 28 febbraio 2014, per le sue discendenze portoghesi.

(Foto Getty Images)