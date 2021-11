Lady Gaga ringrazia di cuore Tony Bennett per le nomination ai Grammy

Sbalordita, scioccata e oltremodo grata. Così si sente Lady Gaga per le sei nomination ottenute con Tony Bennet ai Grammy Award 2022, i premi musicali più importanti e attesi di ogni anno.

"Love For Sale", il secondo e ultimo album insieme. è un omaggio a Cole Porter ma soprattutto alla loro amicizia. La pop star è in palio per sei statuette tra cui il miglior duo pop/performance di gruppo e il miglior album. Lady Gaga che si divide tra musica e cinema ringrazia tutti con il cuore. "Grazie mille alla @RecordingAcademy per queste 6 nomination per Love For Sale", scrive sui social raggiante. "Non so cosa dire. Continuo a piangere e sono completamente senza parole. Questo significa molto per me, @itstonybennett, i Bennett, la mia famiglia, la musica jazz e il grande Cole Porter, che ha scritto tutti questi classici senza tempo. Non dimenticherò mai oggi". E racconta. "Questo album è nato perché è stata un'idea di Tony e gli ho fatto una promessa che ce l'avremmo fatta e l'abbiamo fatto". A 95 anni l'immenso Bennet, ha più nomination che mai. Infine, la sua dedica: “Ti amo Tony, e anche il mondo ti ama. Come potrebbero non farlo?".

Il 28 novembre andrà in onda sulla CBS One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga, uno speciale di una durata di un’ora con le immagini dei due concerti evento presso Radio City Music Hall a New York del 3 e 5 agosto 2021, nelle due ultime apparizioni pubbliche di Bennett che proprio il 3 agosto ha spento 95 candeline.

(Foto Getty Images)