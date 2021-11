David Bowie: arriva il box set Brilliant Adventure (1992-2001)

Esce il 26 novembre il box set “ 5 -Brilliant Adventure (1992-2001)”, quinto capitolo di una serie di raccolte che raccontano la carriera dell'artista a partire dal 1969.

Del cofanetto fa parte anche l'album "Toy" album diventato nel tempo leggenda e mai pubblicato finora.

La raccolta comprende versioni rimasterizzate, con contributi dai produttori originali e con materiale sperimentale di Bowie di dischi come "Black Tie White Noise", "The Buddha Of Suburbia", "Outside", "Eaerthling", "Hours’, il live album BBC Radio Theatre del giugno 2000 e anche versioni alternative/b-side e colonne sonore.

“Toy” doveva essere il successore di "Hours" del 1999 e contenere versioni ri-arrangiate di alcune delle prime canzoni di Bowie, ma non vide mai la luce per problemi insorti con l'etichetta discografica. Il disco sarà anche pubblicato da solo, in vinile e cd, il 7 gennaio 2022, il giorno prima della data di nascita dell'artista.

E' stata anche pubblicata una performance inedita di "Can't Help Thinking About Me”, registrata nel 1965 ed eseguita nel 1999 durante uno show all'Elysée Montmartre di Parigi.

(Foto Getty Images)