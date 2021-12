Jamiroquai: Jay Kay ospite di Radio Monte Carlo

Oggi alle 22.00 Jay Kay dei Jamiroquai è ospite di Monte Carlo Nights per raccontarsi al microfono di Nick The Nightfly.

L'artista presenta l'edizione speciale, a breve in uscita, del suo classico, "Travelling Without Moving", pubblicato 25 anni fa. L'edizione dell'anniversario è in doppio vinile giallo 180gr, con nuove note di copertina e il remix di Dimitri From Paris di "Cosmic Girl",

"Travelling Without Moving" era stato pubblicato nel settembre 1996, aveva venduto oltre 8 milioni di copie e conteneva hit come " Virtual Insanity" e "Cosmic Girl". Tuttora il suo messaggio è attuale: “Future's made of virtual insanity now, Always seem to, be governed by this love we have, For useless, twisting, our new technology, Oh, now there is no sound - for we all live underground”.