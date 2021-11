David Bowie: pronto il film sulla sua vita

L'attesissimo documentario su David Bowie sta per arrivare, dopo una gestazione di quattro anni.

L'opera sarà caratterizzata da video inediti. Realizzato da Brett Morgen, il titolo definitivo non è stato ancora rivelato. Probabilmente, il documentario farà il proprio debutto a gennaio, presentato in occasione del prossimo Sundance Film Festival.

Al progetto ha contribuito anche Tony Visconti, il produttore della popstar che ha non solo prodotto molti dischi di Bowie, ma lo ha anche supportato nella realizzazione stessa degli album. Il documentario è prodotto e finanziato da BMG e Live Nation e verrà distribuito dalla Public Road Productions, di proprietà dello stesso regista.

Il film vorrebbe concentrarsi sul David Bowie performer, offrendo un focus sull'attività musicale, una delle tantissime di questo mostro sacro della cultura del Novecento e del Nuovo Millennio, attivo dal 1962 fino al 2016, anno della sua scomparsa. Bowie è spirato il 10 gennaio 2016. Brett Morgen non è nuovo ai film documentari dedicati a personaggi musicali. Ha infatti già lavorato a "Cobain: Montage of Heck". ll documentario dedicato al leader dei Nirvana, Kurt Cobain, nel 2015 fu nominato ai Primetime Emmy Award for Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program.

(Foto Getty Images)