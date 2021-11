U2: in arrivo un nuovo album

Gli U2 sarebbero al lavoro su un nuovo album.

E' quanto si può ipotizzare, dopo l'ultima dichiarazione di The Edge. Il chitarrista ha rivelato al magazine Rolling Stone di essere al lavoro con Adam Clayton su nuovo materiale, anche se "ancora non abbiamo preso una decisione netta su come sarà". E ha aggiunto. "Siamo davvero impegnati nella fase creativa e stiamo lavorando su molti nuovi spunti. Mi sto divertendo molto a compore, senza dover per forza pensare già a una direzione precisa... Si tratta soprattutto di apprezzare l'esperienza del creare, senza nessuna aspettativa o limite a quel che stiamo facendo".

Non si parla ancora di produttori, però The Edge ha voluto precisare: "E' stato fantastico lavorare con Martin Garrix (per la canzone 'We Are The People', n.d.r.) e spero di lavorare ancora con lui in futuro. Ma ancora non è stata presa nessuna decisione circa i collaboratoti del disco. Non saprei".

Gli U2 stanno anche festeggiando il trentennale del loro celebre album "Achtung Baby"con una ri-edizione speciale del disco.

(Foto Getty Images)