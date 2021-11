Adele si commuove incontrando la sua insegnante: il video

Una bella sorpresa per Adele che si sta godendo il successo del suo ultimo quarto album "30". Durante la registrazione dello speciale "An Audience With Adele", le è stato fatto un regalo molto particolare.

Durante lo show l'attrice Emma Thompson le ha chiesto se ci fosse stato qualcuno che l'avesse ispirata particolarmente, quando era più giovane. Adele non ci ha pensato due volte e ha raccontato di aver avuto una insegnante quando andava alla Chestnut Grove che fece davvero la differenza.

"Era la signorina McDonald. Insegnava inglese e mi ha fatto appassionare alla letteratura. Ha spiegato. Per questo ora scrivo testi". Una docente che era rimasta solo per un anno e poi se n'era andata. Lasciando però un bellissimo ricordo.

La pop star infatti ha aggiunto: "Era così coinvolgente, ci faceva davvero appassionare, e noi sapevamo che si preoccupava per noi. Aveva tutti questi braccialetti e anelli d'oro. Era fighissima e così simpatica, non vedevo l'ora di seguire le mie lezioni d'inglese".

E come nelle favole più belle, dopo questa testimonianza, la grande sorpresa per Adele. Con Emma Thompson che ha annunciato che Miss McDonald era in sala. Risultato: la docente è salita sul palco e ha abbracciato Adele tra le lacrime. Una commozione che ha coinvolto tutti gli spettatori e i fan della cantautrice inglese.

(Foto Getty Images)