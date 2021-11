Stella McCartney celebra i Beatles con una collezione speciale

Stella McCartney, la stilista figlia del celebre Paul, ha lanciato una speciale capsule collection in onore dei Beatles e del documentario "Get Back" (brano del loro ultimo album "Let It Be"), dedicato alla band.

La capsule è stata battezzata con il nome Stella McCartney x The Beatles: Get Back ed è costituita da un guardaroba essenziale con capi unisex dalle grafiche monocromatiche, ispirate a copertine e tipografie tra le più iconiche del quartetto. La collezione è stata presentata il 18 novembre presso i leggendari Henson Recording Studios di Los Angeles e poi in molte città nel mondo, tra cui Milano, il 24 novembre, con un cocktail e live music a sorpresa.



"Get Back è molto più di una canzone o un concerto", ha dichiarato Stella McCartney. "È la storia senza tempo di amici di una vita che si riuniscono per creare qualcosa di incredibile con allegria ed estremo coraggio, mentre si trovano in prima linea nella spinta verso il cambiamento. I Beatles sono stati i volti di un movimento culturale diretto ad un cambiamento positivo che continua a influenzare la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Mi auguro che questa capsule trasmetta e celebri questi messaggi universali a una nuova generazione".



"The Beatles: Get Back" è diretto da Peter Jackson e segue John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr mentre pianificano il loro primo spettacolo dal vivo dopo oltre due anni. Il lungometraggio si basa su oltre 60 ore di filmati girati nel 1969.

