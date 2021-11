Zucchero ospite di Radio Monte Carlo

Oggi alle 14.00 Zucchero è ospite di Happy Together per raccontarsi ai microfoni di Isabella e Alberto.

L'artista presenta il suo nuovo album, "Discover", la sua prima raccolta di covre.

Zucchero ha raccontato con queste parole l'idea dell'album: " 'Discover' è un disco mio anche se le canzoni che contiene non sono state scritte da me. Io, con rispetto, le ho spogliate e rivestite secondo la mia personalità e sensibilità. Una cover per me ha senso se viene personalizzata a tal punto da sembrare una tua canzone.

Era da molto tempo che pensavo ad un album di cover e se ci ho messo molto è perché le tracce che trovate qui sono l’ultima scrematura di una selezione che inizialmente comprendeva circa 500 tra le canzoni che ho amato di più nella mia vita. I brani che ho scelto rappresentano esattamente quel che sono io e le mie due anime in musica: la miglior tradizione melodica italiana e le più profonde radici (roots) afroamericane.

'Amore adesso' di Michael Stipe/Aaron Dessner e 'Canta la vita' di Bono, invece, non sono mai state pubblicate su disco dagli autori, ma dopo averle ascoltate casualmente in rete durante la fase più acuta della pandemia, me ne sono innamorato e ho chiesto ai miei amici il permesso di adattarne il testo in italiano".

Ecco la tracklist del cd:

1. Amore adesso (No time for love like now)

2. Canta la vita (Let your love be known) con BONO

3. The scientist

4. Wicked game

5. Luce (Tramonti a nord est) feat ELISA

6. Follow you follow me

7. Natural blues feat MAHMOOD

8. Fiore di maggio

9. Human

10. Con te partirò

11. High flyin’ bird

12. Ho visto Nina volare feat FABRIZIO DE ANDRÉ

13. Lost boys calling

(foto D. Barraco)