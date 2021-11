Adele che beve Spritz e fa le linguacce: tutti i retroscena più divertenti del suo show

Finalmente è uscito il nuovo album di Adele, "30", con 12 brani per 59 minuti di emozione, anzi emozioni: dal paralizzante senso di colpa per il suo divorzio del 2019 alla maternità, al coraggio di innamorarsi di nuovo. L’atmosfera però non sempre è struggente, in questo disco la cantautrice britannica esplora nuovi territori sonori.

Intanto, Adele si è resa protagonista di un maxi-evento televisivo targato CBS, forse l’evento televisivo più atteso degli ultimi anni. La pop star ha portato sul piccolo schermo la sua nuova musica e si è aperta a Oprah, rivelando anche la svolta della sua vita sentimentale con il procuratore sportivo Rich Paul.

E nel backstage si è divertita: lo testimoniano gli scatti che la cantante di Someone Like You ha voluto condividere sui social network…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adele (@adele)

Per lo speciale televisivo Adele ha indossato una creazione custom made firmata Schiaparelli, per il "backstage" ha scelto poi di passare dietro le quinte a un magnifico abito dorato firmato Oscar de la Renta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adele (@adele)

E tra candele brandizzate e momenti easy con gli amici, è spuntata anche la lista, da copiare (!), dei cocktail a partire dall'Aperologetically Adele Spritz.

Food & Beverage firmati da Wolfgang Puck, lo chef dei catering delle star di Hollywood che Adele aveva conosciuto in occasione della notte degli Oscar 2016.

(Foto Getty Images)