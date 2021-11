Mariah Carey rivela il primo trailer natalizio

"Non posso non festeggiare il Natale con il mondo", confessa Mariah Carey, nel primo trailer dello show "Il Natale di Mariah: la magia continua". Del resto, la voce vellutata della cantante è inscindibile dalla festa per 'eccellenza'.

L’atteso speciale mostrerà la prima e unica performance del nuovo singolo dell' artista: "Fall in Love at Christmas". Al suo fianco ci saranno l’artista nominato ai Grammy Khalid e il vincitore di Grammy Kirk Franklin. A produrlo, la stessa Mariah Carey, che si è fatta aiutare da Tim Case, Charleen Manca e Matthew Turke di Supply & Demand. È diretto da Joseph Kahn, regista di fama mondiale di video musicali e film ("Bodied Detention", "Torque"), che è anche produttore esecutivo dello show. La mission è quella di portare lo spirito del Natale in tutto il mondo.

"Il Natale di Mariah: la magia continua" conterrà un’intervista rilasciata in esclusiva da Mariah a Zane Lowe per Apple Music. Scopriremo così i suoi momenti preferiti delle feste, quelli che ama trascorrere insieme ai suoi gemelli di 10 anni, il figlio Moroccan e la figlia Monroe.

Di recente, la popstar statunitense ha alzato il sipario sulle prossime festività, con un filmato divenuto virale nel giro di poco tempo. Lei, vestita con un lungo abito rosso, entra in casa per distruggere una zucca dando ufficialmente il via al periodo natalizio. In sottofondo, naturalmente,"All I Want For Christmas Is You", una delle canzoni più amate e di successo di Mariah Carey pubblicata il 29 ottobre 1994, e, diventata anche il brano musicale del Natale per eccellenza.

