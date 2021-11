David Bowie: la moglie Iman non smette di amarlo

Quasi sei anni senza David Bowie, una figlia adolescente da crescere e una pandemia di mezzo. Iman non abita più a New York. Ora vive appena fuori Woodstock, in un posto con una vista eccezionale sulle Catskill Mountains, che le ricorda la bellezza della Toscana, dove si era sposata il 6 giugno del 1992, con l’amore della sua vita. David Robert Jones è scomparso il 10 gennaio 2016, ma Iman rifiuta di definirsi la sua vedova.

In un'intervista al magazine 'People' in occasione del lancio del suo nuovo profumo, 'Love Memoir', dedicato proprio a Bowie, la top model di origini somale, 66 anni, dice che non si risposerà e che non pensa a lui come il suo defunto marito, ma ancora come suo marito.

"Sento sicuramente la sua presenza - ha spiegato - soprattutto quando osservo i tramonti dalla nostra casa, perché David adora i tramonti. In questo modo è sempre presente. Il mio amore vive attraverso il mio ricordo".

Iman ha raccontato che prima della perdita veniva in questa dimora forse sei giorni all'anno e ogni volta non vedeva l'ora di tornare a New York. Nel marzo del 2020, si è trasferita lì per cause di forza maggiore e non se ne è più andata.

“Non potevo scappare. Non c'era nessun posto dove andare”. Ed è proprio lì che è iniziata finalmente l’elaborazione del lutto. Prima era stata totalmente assorbita dal sostegno alla figlia poco più che adolescente, ora giovane donna di 20 anni.

