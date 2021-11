Freddie Mercury: all'asta il suo pianoforte

Sarà battuto all'asta un pianoforte su cui i Queen e Freddie Mercury composero alcune delle loro hit più amate.

Lo strumento è un pianoforte elettrico a coda Kawai EP e l'asta si terrà nel Wiltshire in Inghilterra. Il prezzo base di partenza va dalle 10.000 alle 20.000 sterline.

Secondo gli esperti, con quello strumento fu composto l'album del 1984 “The Works”, di cui fanno parte hit come “Radio Ga Ga” e “I Want To Break Free”.

Il pianoforte fu poi venduto, nel 1985, al gruppo gallese Alarm.

Secondo Luke Hobbs, espero della casa d'aste che si occupa della vendita dello strumento, "L'oggetto ha una grande provenienza, e oggetti di questo tipo di band come i Queen non arrivano sul mercato molto spesso. Il punto focale dei Queen è Freddie Mercury, seduto al pianoforte. L'unico altro oggetto dei Queen che sarebbe altrettanto significativo è la chitarra ‘Red special’ di Bryan May”.

