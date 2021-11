Adele canta da casa la canzone che non eseguirà mai dal vivo. Ecco perché

Adele ha regalato a tutti i suoi fan una versione intima e avvolgente della sua nuova canzone ‘To Be Loved’, tratta dall'album "30".

L'artista l'ha eseguita proprio dal salotto di casa e l'ha poi condivisa sui social media. Il nuovo brano si aggiunge così a quelli già fatti conoscere da Adele: il singolo "Easy On Me" e "Hold On", "I Drink Wine" e "Love Is A Game", di cui la cantante ha dato un assaggio durante il suo show televisivo "One Night Only".

Adele ha anche confidato, durante un'intervista con Zane Lowe, che non eseguirà live "To Be Loved" perché è una canzone che la emoziona troppo: "Non posso neanche ascoltarla", ha detto "devo lasciare la stanza, mi rattrista troppo. Quando l'ho scritta e cantata, pensavo ad Angelo (il figlio, n.d.r.) quando avrebbe avuto 30 anni".

Adele ha anche rivelato che a un certo punto aveva anche pensato di lasciar perdere il nuovo disco: "Mentre scrivevo le canzoni o le mixavo, c'erano momenti in cui mi dicevo che forse non dovevo pubblicare quest'album. Magari farne un altro. Non andavo in studio dicendomi 'bene, facciamo un'altra hit'. Non funziona così per me".

Il nuovo album "30" esce il 19 novembre.

(Foto Getty Images)