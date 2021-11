Do You Realy Want To Hurt Me: storia della canzone che Boy George non voleva pubblicare!

Quando si parla di Boy George e di Culture Club, la prima canzone che viene in mente è l'indimenticabile "Do You Really Want To Hurt Me". Ma forse pochi sanno che in realtà Boy George non voleva che il brano fosse pubblicato e che invece si trattò del pezzo che salvò la vita alla abnd, proeittandola verso il successo.

A raccontare la vera storia dell ahit è stato il libro "Quello che le canzoni non dicono". Dunque, ecco cosa accadde: nel 1982 i Culture Club pubblicano l'album "Kissing To Be Clever", che stenta ad affermarsi. La casa discografica pensa di lasciar perdere, ma si tenta un'ultima carte: un singolo, il terzo tratto dal disco. Appunto, "Do You Really Want To Hurt Me". I dubbi sono molti, la canzone non sembra in sintonia con la moda musicale del momento.

Soprattutto è Boy George a opporsi, come ha raccontato in un'intervista: "I nostri primi due singoli avevano fallito. Quel singolo era la nostra ultima possibilità. Ma ho minacciato di andarmene se l’etichetta lo avesse pubblicato. Non mi sembrava che ci rappresentasse, non era musica da club. Il nostro pubblico aveva bisogno di qualcosa su cui ballare e 'Do You Really Want to Hurt Me' era troppo lenta, troppo personale, troppo lunga. Mi sbagliavo totalmente. Il suo successo è stata una grande lezione per me: ho imparato che essere personali era la chiave per toccare le persone».

Boy George inoltre non voleva la pubblicazione anche perché la canzone parlava della sua intimità e della sua relazione segreta con Jon Moss, batterista dei Culture Club: "Era così personale, in un modo che le altre nostre canzoni non erano. Riguardava Jon. Tutte le canzoni riguardavano lui, ma erano più ambigue". In seguito, Boy George ha invece dichiarato: "Ho scritto la canzone su un altro mio ex partner, Kirk Brandon. Ma quando scrivi canzoni su altre persone, sono comunque su di te. Interpretavo la vittima: 'Oh, perché mi stai facendo questo?' Nel passato, ho trascorso così tanto tempo a cercare di cambiare le persone di cui ero innamorato, e non a cercare di cambiare me stesso».

"Do You Really Want To Hurt Me" diventò una hit, soprattutto quando i Culture Club si esibirono al programma televisivo "Top of the Pops". Il loro show fu programmato perché Elton John non si esibì e dunque c'è anche un pizzico di Elton nel la fortuna della band... A colpire fu anche il look di Boy George, che comunque non era studiato per l'occasione. L'artista si vestiva in quel modo fin da quando frequentava la scuola: "Porto i capelli in questo modo perché mi fanno sembrare il viso più lungo, porto il cappello perché mi fa sembrare più alto, i vestiti neri perché mi fanno sembrare più magro, e il trucco perché mi fa sembrare più bello".

A conquistare il pubblico fu anche il videoclip della canzone, diretto dal celebre regista Julian Temple ("Absolute Beginners").

