Lenny Kravitz e quella foto commovente per Lisa Bonet

Quello tra Lenny Kravitz e Lisa Bonet è stato un grande amore romantico, che ha fatto davvero sognare. Belli, giovani innamorati, ricchi di talento e speranze, avevano entusiasmato i fan negli Anni Ottanta.

Adesso Lisa e Lenny non sono più una coppia, ma il legame d'affetto è rimasto solidissimo. Anzi, di più: Lisa è felicemente sposata con l'attore Jason Momoa (da cui ha avuto due figli) e Lenny definisce Jason "un fratello".

Lenny non ha naturalmente dimenticato il compleanno di Lisa, il 16 novembre. E ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una bellissima foto che li ritrae insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

L'amore tra Lenny e Lisa era nato nel 1985. Lisa era una vera star, protagonista della celebre sitcom "I Robinson". Lenny invece era ancora poco noto, si faceva chiamare Romeo Blue e la sua musica era nota solo in ambito underground.

Lenny e Lisa si erano conosciuti a un concerto a New York. «Quella donna mi ha ispirato così tanto», aveva poi confessato Lenny a Rolling Stone. «È stato un momento magico quello che io e lei abbiamo condiviso». Il matrimonio arrivò due anni dopo, la figlia Zoe nacque nel 1988. Poi, nel 1993, il divorzio.

Lenny in quel periodo soffrì molto: «Ho provato un dolore tremendo quando ci siamo lasciati, davvero tremendo; per circa sei mesi ho dormito solo due ore al giorno, dalle 4 alle 6 del mattino. Il resto del tempo ero sveglio a metà, come uno zombi. Ero a terra».

Pian piano, Lisa e Lenny divennero buoni amici, per amore della figlia Zoe. E il rapporto si fece forte, affettuoso, caldo. Non è raro vedere Lenny e Lisa insieme agli eventi mondani (e non solo). In tutto questo Jason Momoa (che ha confessato di essersi innamorato di Lisa ad appena 8 anni, vedendola recitare in tv) si è inserito a perfezione, e ora tutti sono una grande, estesa famiglia felice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

(Foto Getty Images)