Adele contro chi non la trova mai giusta

"Per i media, sono sempre troppo grassa o troppo magra. O sono bella oppure non lo sono per niente. Mi dispiace che qualcuno abbia potuto sentirsi a disagio con sé stesso vedendo il mio cambiamento, ma rassicurare le persone su come si sentono riguardo il loro corpo non è il mio compito. Io cerco di venire a capo solo di me stessa", confessa Adele, nell'intervista concessa a Oprah Winfrey, in occasione del concerto Adele One Night Only, entrambi trasmessi il 14 novembre sulla rete CBS.

La cantante britannica ha raccontato che la sua forma fisica è, da sempre, un'ossessione dei mezzi di comunicazione, che la giudicano e non la trovano mai "giusta", soprattutto dopo il forte dimagrimento di oltre 45 chili in due anni, colpevole "di essersi piegata a canoni di bellezza standard". Tuttavia, l'artista sostiene di non essere scioccata e neppure infastidita, perché, spiega, "il mio corpo è stato oggettivizzato per tutto il corso della mia carriera".

Adele ha parlato della sua famiglia, soprattutto del divorzio da Simon Konecki, nel 2018. Per la fine del suo matrimonio ha sofferto di terribili attacchi di ansia, che riusciva a tenere a bada solo dandosi all’attività fisica. "Per tutta la vita", rivela a Oprah, "sono stata ossessionata dall’idea di una famiglia nucleare (in antropologia e sociologia, la comunità riproduttiva composta da genitori e figli, ndr). Questo perché non ne ho avuta una. Fin da piccola mi ero ripromessa che quando avessi avuto dei bambini, saremmo rimasti insieme. E ci ho provato, davvero a lungo, senza riuscirci". E, proprio questa sensazione di fallimento, ammette, le ha fatto provare vergogna per sé stessa e così, ha intensificato le sessioni di allenamento, perché "Non avevo nessun punto fermo nella vita". Ecco spiegato il prodigioso dimagrimento, su cui, lamenta, "tutti si sono sentiti autorizzati a mettere becco".

Ora non resta che aspettare il suo nuovo album, "30", in uscita il 19 novembre, già preceduto dal singolo "Easy On Me" il 15 ottobre scorso.

(Foto Getty Images)