Lorenzo Jovanotti fa il bis!

Cresce la voglia di concerti ed eventi live. E speriamo che si possano davvero realizzare. Tra gli artisti pronti a regalare tanta gioia ed emozioni ai loro fan c'è senz'altro Lorenzo Jovanotti.

Il musicista ha già promesso sui suoi social un appuntamento in grande stile per l'estate 2022: Lorenzo aveva scritto: "Dai che forse a fine ottobre (per sicurezza diciamo metà novembre) riusciamo a darci un appuntamento vero per l’estate 2022! Appena ne avremo la conferma con la mia squadra ci organizziamo per raccontarvi quello che stiamo preparando da mesi e che continueremo a preparare fino a quando ci vedremo dal vivo".

Si era poi scoperto che nel 2022 si sarebbe svolto il Jova Beach Tour e che Barletta ne avrebbe ospitato due date. Adesso si patla anche di una versione "montana" del tour. L'ANSA infatti ha anticipato che tra luglio e agosto del 2022 "sarà l'area verde di Gressan, alle porte di Aosta, ad ospitare il Jova Mountain Party, versione in quota del celebre Jova beach party, il tour estivo di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti" e che "la data sarà annunciata venerdì prossimo in conferenza stampa in streaming dallo stesso Jovanotti".

L'artista intanto ha pubblicato anche un nuovo singolo, intitolato "Boom", che ha descritto così sui social: "IL BOOM, che è un pezzo nuovo, il primo di un lungo viaggio di canzoni che ci porteranno verso JovaBeach e oltre!

Il 19 allora esce... IL BOOM ovunque, 3’15’’ durante i quali succede di tutto. Come capita a volte con quei pezzi che diventano “primi singoli”, non era previsto che lo fosse (ma del resto che boom sarebbe sennò?), poi la mia casa discografica lo ha ascoltato e si è gasata e abbiamo deciso che nonostante sia ancora al lavoro su una marea di canzoni da portare in fondo questa è pronta da buttare fuori nel giorno in cui presentaziamo JBP2022. È un pezzo futurista, rapido, che mi fa pensare a quando lo suoneremo a #jovabeachparty con tutte le strobo accese e davanti a me ci sarà la mia gente, una tribú che balla!"

