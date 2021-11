Gli U2 celebrano l'anniversario di Achtung Baby

Era il 18 novembre di 30 anni fa quando gli U2 pubblicavano il loro settimo album in studio, "Achtung Baby".

Il disco era stato registrato tra l'Hansa Studio di Berlino e il Windmill Lane di Dublino e prodotto da Daniel Lanois e Brian Eno con Steve Lillywhite. Dall'album furono tratti i singoli “The Fly”, “Mysterious Ways”, “One”, “Even Better Than The Real Thing” e “Who’s Gonna Ride Your Wild Horses”.

Per festeggiare l'evento, il 19 novembre esce la 30th Anniversary Special Edition dell'album (vinile Standard e Deluxe). Un cofanetto con 50 tracce sarà invece pubblicato a dicembre, ricco di ben 22 tracce finora inedite.

Ma le iniziative per celebrare il disco definito da Bono come quello con "il suono di quattro uomini che abbattono 'The Joshua Tree'" (e che vinse un Grammy Award per la Best Rock Performance) non finiscono qui.

Ai tempi della pubblicazione di "Achtung Baby" gli U2 avevano chiesto all'artista francese (ma residente a Berlino) Thierry Noir di dipingere una serie di auto Trabant, allora simbolo tipico della Germania dell'Est. La foto della auto fu usata per la copertina del disco, e le vetture per lo Zoo TV Tour della band, sempre nel 1991. Noir era anche stato il primo artista a dipingere sul muro di Berlino.

Adesso, Noir ha appositamente dipinto una Trabant, con l'operazione "U2 x Thierry Noir" e un murale sul muro di Berlino. Il 9 dicembre poi il cofano della Trabant sarà battuto all'asta per beneficenza.

