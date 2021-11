Mina: a Cremona le luminarie sono dedicate alle sue grandi canzoni

Sono dedicate a Mina le luminarie di Cremona. Si sono accese sabato 13 novembre e resteranno a brillare fino al 25 marzo, il giorno in cui la grande artista festeggerà i suoi 82 anni.

L'idea è venuta dopo aver visto come Bologna, negli anni scorsi, avesse onorato con le luminarie l'opera di Lucio Dalla e Cesare Cremonini. Le luci illustrano i testi delle canzoni più note e amate degli artisti e sono perciò dette "luminarie parlanti".

L'iniziativa è stata chiamata "Amor mio non è solo una canzone. Grazie Mina". Una volta smontate, saranno poi battute all'asta e il ricavato sarà donato in beneficenza alla onlus Occhi azzurri. Stefano Pelicciardi, della Sgp Eventi, promotore dell'idea, ha raccontato al Corriere della Sera: "Avevo visto in via D’Azeglio, a Bologna, le luminarie parlanti in omaggio a Lucio Dalla. Le hanno ripetute con le canzoni di Cesare Cremonini. Erano piaciute, diventando anche un’attrattiva turistica. Mentre in Emilia erano state scopiazzate un po’ ovunque, in Lombardia non si è mai fatto, è un inedito".

Così sono le canzoni di Mina ad addobbare le vie dello shopping di Cremona, via Solferino e via Mercatello. Inoltre ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, saranno diffuse in città le canzoni più amate di Mina. Con un sogno, che Pellicciardi ha rivelato: "Ci piacerebbe che all’improvviso Mina apparisse in via Solferino, in via Mercatello, e cantasse le sue canzoni sotto le luminarie".

Mina intanto ha pubblicato con Adriano Celentano una raccolta di registrazioni in studio dei loro duetti, intitolata "Minacelentano - The Complete Recordings". L'album contiene anche un inedito, "Niente è andato perso".

(Foto Getty Images)