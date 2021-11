Adele come Meghan: tutti i video!

Adele si racconta a Oprah Winfrey, per lo speciale a lei dedicato, "Adele One Night Only", in onda sulla CBS.

Hanno coordinato i look vestendosi di bianco, mostrandosi molto in sintonia. E' così che l'artista britannica ha aperto il suo cuore alla giornalista e al pubblico, dopo la fine del matrimonio con Simon Konecki, con il quale stava insieme dal 2011. Il divorzio è coinciso con la lavorazione del nuovo album della cantante, "30", in uscita il 19 novembre, ma il video del primo singolo estratto, in cui troviamo una Adele più chic e sofisticata che mai, è già una canzone da record. Ha un nuovo amore, ufficializzato su Instagram, con Rich Paul, 39 anni, procuratore sportivo del cestista LeBron James e di altri campioni dell'NBA.

E' poi, sotto gli occhi di tutti, la sua incredibile trasformazione fisica. Grazie a una sana alimentazione e a una costante attività fisica, di cui oggi non riesce più a fare a meno, ha perso ben 40 chili. Nuovo amore e splendida forma, sono stati gli ingredienti per ritrovare quella serenità che le ha consentito di raggiungere il suo obiettivo: completare l'album che i suoi fan tanto attendono.

Oprah l'ha intervistata nel cortile di Gayle King, lo stesso dove, a marzo, erano stati fatti accomodare i Duchi di Sussex. Una chiacchierata, in cui, hanno parlato anche del bambino di Adele, di resilienza e senso del lavoro, senza però negarsi qualche risata per alleggerire il discorso.

Lo speciale si rivela anche l’occasione di ascoltare in anteprima alcune tracce di "30". Durante "Adele One Night Only" sarà infatti trasmessa qualche clip della serata al Griffith Observatory di Los Angeles, dove l'artista ha appena registrato il primo concerto con i brani del nuovo album. "Uno spettacolo molto elegante, ma non privo di provocazioni e battute un po' sconce", ha scherzato Adele con Oprah, spiegando poi, più seria, che, essere a Los Angeles l’ha aiutata a guarire da tutto quello che le è capitato negli ultimi anni.

Oltre alle nuove tracce dell’album, Adele ha regalato anche i suoi cavalli di battaglia: "Rolling in the Deep", "Skyfall" (con il quale ha vinto l’Oscar e il Golden Globe per la miglior canzone nel 2013), "Someone Like You", ma soprattutto "Hello", che, le ha fatto notare Oprah, apre tutti i suoi concerti.

