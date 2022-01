Freddie Mercury amava moltissimo questa canzone: il video

Anche gli artisti hanno le loro canzoni preferite. Non è un mistero, anche se, naturalmente, cercano di non darlo a a vedere. Ebbene, per quanto riguarda Freddie Mercury, la sua canzone preferita non è quella che vi aspettereste.

Il brano amato da Mercury fa parte dell'album "A Day at the Races", disco che veniva dopo "A Night at the Opera", quello con la formidabile hit "Bohemian Rhapsody".

Il primo singolo tratto da "A Day at the Races" fu "Somebody To Love". E proprio questa è la canzone che emozionò nel profondo Freddie. Più di "Bohemian Rhapsody". Mercury, come dimostra un documentario, dichiarò infatti: "Dal mio punto di vista, 'Bohemian Rhapsody' è stata un grande successo, ma penso che, dal punto di vista della scrittura, una canzone come 'Somebody To Love' sia una canzone migliore".

Freddie la compose al pianoforte, descrivendo i sentimenti di un uomo affamato d'amore, che chiede a Dio di mandargli qualcuno da amare. Secondo Roger Taylor, batterista dei Queen, “"Somebody To Love" è influenzata da Aretha Franklin. Freddie è molto dentro queste cose. Abbiamo cercato di mantenere nel brano un sentimento gospel".

A ricordare quanto quella canzone era amata è stato anche il capo della crew in tour dei Queen Peter Hince, che ha rivealto al magazine Mojo che "tra la crew c'erano canzoni che piacevano e canzoni che non piacevano. Questa ('Somebody To Love', n.d.r.) era sempre una delle migliori dei Queen. La versione in studio era molto raffinata, ma sul palco era molto più coraggiosa".

