13 novembre 2000: esce Lovers Rock

Il 13 novembre 2000 Sade pubblica il suo quinto album di studio, intitolato "Lovers Rock".

Il nome viene al disco da uno stile di musica reggae detto appunto "lovers rock" e di e sonorità e contenuto romantici. Sade aveva ascoltato questa musica da ragazzina.

L'album vinse il Grammy Award per il Miglior Pop Vocal Album nel 2002. Conteneva due celebri singoli: "By Your Side" e "King of Sorrow".

