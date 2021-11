Alanis Morissette: ecco il video del documentario che ha scatenato le polemiche

Il documentario "Jagged" doveva raccontare la vita di Alanis Morissette, e la stessa artista era stata entusiasta di collaborare al progetto.

Poi... sono arrivate le polemiche. La Morissette infatti, dopo l'anteprima del film al Toronto International Film Festival, ha immediatamente ritirato il suo sostegno alla pellicola.

Di più: l'artista ha anche dichiarato che il film contiene "implicazioni e fatti che sono del tutto falsi". E non è tutto: la Morissette ha calcato la mano, aggiungendo che il team che ha dato vita al documentario aveva dei secondi fini assai volgari e l'aveva fatta cullare in una falsa sicurezza. Infine, l'artista ha comunicato ai suoi fan che "non è questa la storia che avevo concordato di raccontare. Adesso sono qui, provando il terribile impatto di aver dato la mia fiducia a chi non la meritava affatto".

Questo intanto è il trailer della pellicola.

La Morissette ha anche annunciato che lavorerà a una sitcom ispirata alla sua vita. Si intitolerà "Relatable" e l'artista ne sta componendo le musiche.

(Foto Gatty Images)