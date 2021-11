Elton John parla della sua salute

Elton John sta male, per dei problemi a un’anca. Il tour mondiale della popstar britannica slitterà al 2023: sarà necessaria un’operazione.

In estate, sir Reginald Dwight è caduto e da lì è iniziato tutto: non risolutivi i cicli di fisioterapia. Ecco le sue dichiarazioni alla rete televisiva britannica ITV: “Ai concerti non sarei arrivato nelle condizioni ottimali. Dovevo decidermi, perché non era mia intenzione presentarmi al pubblico e dare meno del massimo. E poi, con un anno e mezzo di live, non so quanto tempo la mia anca sarebbe durata”.

Siamo al punto che l'artista non riesce nemmeno a entrare in un’auto. Il Farewell Yellow Brick Road Tour ha già subìto due slittamenti, legati alla pandemia. Intanto, c’è molta attesa per il singolo natalizio che Elton lancerà insieme a Ed Sheeran.

(Foto Getty Images)