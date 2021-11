Mariah Carey prepara uno speciale show tv per Natale

Dai festeggiamenti di Halloween a quelli per il Natale è un attimo… e a ricordarcelo ci pensa the Christmas Queen: Mariah Carey! Su Instagram la popstar ha pubblicato un video in cui, fasciata in un bellissimo abito rosso e armata di una mazza da baseball camuffata da bastoncino di zucchero, fa a pezzi una zucca e annuncia il nuovo singolo "Fall in Love at Christmas" in arrivo il 5 novembre.

Delle tre zucche, su cui si legge "Non è il momento", ad avere la peggio è quella con su scritto “not”. E allora è ufficiale: “It’s time” per accogliere a braccia aperte il Natale… con la giusta colonna sonora!

Il nuovo singolo, realizzato con la collaborazione dell’hitmaker Khalid e del cantante gospel Kirk Franklin, è stato annunciato tramite un post che ha regalato al pubblico una breve anteprima della canzone totalizzando centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Ma non finisce qui: in arrivo anche "Mariah's Christmas: The Magic Continues" a dicembre. Lo speciale riunirà la cantante, Khalid e Kirk Franklin e sbarcherà in streaming in tutto il mondo per presentare la prima performance di “Fall in Love at Christmas”.

Prodotto dalla stessa Mariah, insieme a Tim Case, Charleen Manca e Matthew Turke di Supply & Demand, e diretto da Joseph Kahn, lo speciale di quest'anno fa seguito al film del 2020 "Mariah Carey's Magical Christmas Special".

(Foto Getty Images)