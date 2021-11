Alicia Keys annuncia l'uscita del nuovo album

Alicia Keys ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, in arrivo il 10 dicembre. Intitolato "Keys", sarà disponibile in due versioni, battezzate "Originals" e "Unlocked".

"Originals" presenta i brani in puro, tradizionale stile 'Alicia Keys'. "Unlocked" li fa ascoltare con nuove atmosfere, create con l'aiuto del produttore Mike Will.

Alicia Keys ha presentato con queste parole il progetto: "Ci sono due lati in ogni storia e ci sono due lati in ogni canzone in 'Keys', quindi proverete l’esperienza di vivere due lati di me".

Il primo singolo è "Best of Me".

(foto Getty Images)