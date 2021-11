Sting dà il via alla sua residency a Las Vegas: il video!

Sting ha dato inizio alla sua prima residency a Las Vegas, al The Colosseum at Caesars Palace, con lo spettacolo “My Songs”.

Lo show presenta alcune delle hit più amate di Sting (da “Roxanne” a “Message in a Bottle”, da “Every Little Thing She Does Is Magic” a “Every Breath You Take”) e scenografie d'impatto, ispirate ai video più amati dell'artista. In scaletta anche brani tratti dal suo nuovo album, "The Bridge". Durante la prima serata, Sting era elegantissimo con un completo giallo acido.

Ecco il video.

Sul palco insieme a Sting anche Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (batteria), Rufus Miller (chitarra), Kevon Webster (tastiere) e Shane Sager (armonica) e le coriste Melissa Musique e Gene Noble. La residency di Sting durerà fino al 13 novembre per ripartire poi nel giugno 2022.

(photo credit: Eric Ryan Anderson)