Adele annuncia il suo show televisivo

Adele ha annunciato che sarà protagonista di uno show televisivo britannico, intitolato "An Audience With Adele".

L'artista eseguirà canzoni dal suo nuovo album "30" e alcune hit classiche del suo repertorio. Tra il pubblico, "i suoi eroi ed eroine personali, amici musicisti, artisti, attori, sportivi", come rivela il lancio di ITV, la tv che manderà in onda lo special il 21 novembre.

Adele sarà impegnata anche sulla tv statunitense con "One Night Only", uno speciale di due ore con performance live e un'intervista dal roseto di Oprah Winfrey. Il programma sarà in onda il 14 novembre sulla CBS.

(foto Getty Images)