Elton John ricorda l'amicizia con John Lennon

Mentre “Cold Heart” di Elton John e Dua Lipa continua ad essere il brano più cercato su Shazam, lo straordinario artista britannico, ospite a The Tonight Show di Jimmy Fallon, fa un tuffo nel passato.

"Mai in un milione di anni avrei potuto aspettarmi quello che è successo nella mia vita", ha ammesso, ricordandosi come un bambino timido. "Non ho mai avuto intenzione di diventare Elton John, volevo solo fare musica".

Il suo nuovo album “The Lockdown Sessions”, ricco di collaborazioni con artisti di ogni genere, è uscito da pochi giorni ed è già un successo: “Un felice incidente - ha spiegato - durante il lockdown, gli artisti mi hanno chiesto di iniziare a suonare sui loro e a cantare nei loro dischi"!

Ma sir Elton ricorda quando la sua carriera è schizzata in orbita nei primi anni Settanta dell’ultimo secolo del millennio scorso e soprattutto ricorda l’amicizia con John Lennon come un momento topico della sua vita.

Elton ora è pronto a riprendere il suo tour... anzi, quasi pronto, visto che si sta riprendendo da un intervento all’anca. L’Italia lo attende il 4 giugno 2022 allo stadio San Siro di Milano!