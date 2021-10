Sting suona con Michael J. Fox: il video

Sting e Michael J. Fox si sono esibiti insieme, in un emozionante show, al Lincoln Center di New York, in occasione del gala di raccolta fondi contro il morbo di Parkinson. L'evento, intitolato "A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson", era stato organizzato da Fox in persona, che è affetto da questa malattia dal 1991. L'attore ha dato vita a un ente benefico che raccoglie fondi per curare il morbo e che finora ha raccolto più di un miliardo di dollari.

Durante il gala di New York, Michael J. Fox (che adesso ha 60 anni) è stato raggiunto sul palco da Sting. Insieme, le due celebrità hanno eseguito "Johnny B. Goode", che segnava la fine di uno dei film più amati interpretati da Fox: "Ritorno al futuro", del 1985.

Al gala erano anche presenti Spike Lee, Julianne Moore e Julianna Margulies,

(Foto Getty Images)