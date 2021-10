Duran Duran: un film racconterà la loro storia

I Duran Duran stanno lavorando a un film hollywoodiano dedicato alla loro carriera. Dopo il successo di pellicole come "Bohemian Rhapsody", dedicato ai Queen, e "Rocketman", sulla vita di Elton John, sembra proprio che il pubblico apprezzi opere di questo tipo. Dunque, perché non raccontare la storia di una delle band simbolo degli Anni Ottanta?

Il progetto è ancora in fase inziale, ma la band ne è molto presa. Roger Taylor ha dichiarato al tabloid The Sun: "Ne stiamo parlando. Abbiamo numerose idee e sceneggiature da sviluppare, ancora però non abbiamo scelto quella definitiva. Stiamo sviluppando il progetto, vediamo cosa succede. L'idea ci piace molto e dovrebbe essere realizzata nei prossimi anni".

Ancora non si parla di cast, anche se per Roger "a interpretarmi vorrei un attore di Hollywood molto bravo, al culmine della carriera, con l'aspetto giusto e la giusta disposizione d'animo, credo ci vorrà un po' a trovarlo.

La band ha pubblicato il nuovo album, "Future Past".

